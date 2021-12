Bazas Bazas Bazas, Gironde Exposition « Balade dans le monde des fèves » collection des 4000 fèves de Michel DARRIET Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Exposition « Balade dans le monde des fèves » collection des 4000 fèves de Michel DARRIET Bazas, 4 janvier 2022, Bazas. Exposition « Balade dans le monde des fèves » collection des 4000 fèves de Michel DARRIET Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas

2022-01-04 10:00:00 – 2022-01-29 19:00:00 Bibliothèque-Médiathèque Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur

Bazas Gironde Bazas EUR Michel DARRIET expose sa collection privée de 4000 fèves au Polyèdre sur le thème « Balade dans le monde des fèves ». Venez découvrir l’exposition du 04 au 29 janvier au Polyèdre.

