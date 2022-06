Exposition : Bains de mer et villégiatures Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: 29630

Plougasnou

Exposition : Bains de mer et villégiatures Plougasnou, 25 juin 2022, Plougasnou. Exposition : Bains de mer et villégiatures Rue du four Maison Prévôtale Plougasnou

2022-06-25 – 2022-07-09 Rue du four Maison Prévôtale

Plougasnou 29630 Le Patrimoine de Plougasnou organise une exposition d’été sur le thème «Bains de mer et villégiatures en Baie de Morlaix ». L’exposition sera accompagnée de présentations conférence par Christian Millet et Patrick Virion, dates à venir. Cette conférence sera accompagnée de l’édition d’un livre par Skol Vreizh.

Exposition du 25 Juin au 9 Juillet 2022, matin et après-midi.

