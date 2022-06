Exposition: Baie de Biscaye, les trésors du Gouf de Capbreton Bayonne, 5 juillet 2022, Bayonne.

Exposition: Baie de Biscaye, les trésors du Gouf de Capbreton

2022-07-05 10:30:00 – 2022-08-28 18:00:00

Du 05 juillet au 28 août 2022, le muséum d’Histoire naturelle de Bayonne vous invite à découvrir la faune marine du Gouf de capbreton au travers d’une série de photographies et de vidéos du photographe Lilan Haristoy, natif de Bayonne. Pris lors de plusieurs expériences de plongée en apnée dans la baie de Biscaye, les clichés décoilent l’incroyable richesse de cet éco-système, pourtant méconnu et en perpétuel mouvement au fil des saisons, où se côtoient thons rouges, requins, cachalots, orques ou encore poissons-lunes, des espèces à la fois sédentaires et migratrices.

