Exposition – Bagad et Cercle des Bruyères – L’alliance de la musique et de la danse, 2 avril 2022, . Exposition – Bagad et Cercle des Bruyères – L’alliance de la musique et de la danse

2022-04-02 – 2022-07-02 À travers cette exposition, le public part à la découverte du Groupe des Bruyères, qui a fêté ses 50 ans d'existence en 2019. Un focus est fait sur le spectacle événement Beg Ar Raz, présenté en décembre 2019 pour marquer cet anniversaire. Stationnement payant, forfait voiture/camping-car : 8 € journée ; 4 € après 19h.

