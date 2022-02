Exposition, “Baby, welcome to the party”Caroline Poggi et Jonathan Vinel (+ invités) Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Exposition, “Baby, welcome to the party”Caroline Poggi et Jonathan Vinel (+ invités) Cajarc, 25 septembre 2022, Cajarc. Exposition, “Baby, welcome to the party”Caroline Poggi et Jonathan Vinel (+ invités) Cajarc

2022-09-25 14:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

Cajarc Lot Caroline Poggi et Jonathan Vinel créent ensemble des films à l’univers fascinant, courts et longs métrages, qui expriment les rêves et les craintes d’une génération tout juste parvenue à l’âge adulte. Leurs affinités artistiques les poussent à collaborer régulièrement avec d’autres artistes, musiciens, plasticiens et performeurs. À la Maison des arts cet automne, il·elle sont invité·e·s à déployer cet univers composite et visionnaire dans les espaces d’exposition et cela pourrait bien prendre la forme d’un plateau de tournage fantomatique. contact@magcp.fr +33 5 65 40 78 19 Image tirée du film Bébé Colère, Caroline Poggi et Jonathan Vinel, 2020

Cajarc

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cajarc, Lot Autres Lieu Cajarc Adresse Ville Cajarc lieuville Cajarc Departement Lot

Cajarc Cajarc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Exposition, “Baby, welcome to the party”Caroline Poggi et Jonathan Vinel (+ invités) Cajarc 2022-09-25 was last modified: by Exposition, “Baby, welcome to the party”Caroline Poggi et Jonathan Vinel (+ invités) Cajarc Cajarc 25 septembre 2022 Cajarc Lot

Cajarc Lot