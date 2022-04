Exposition Baby, welcome to the party, Caroline poggi et jonathan vinel + invités Cajarc, 2 mars 2022, Cajarc.

Exposition Baby, welcome to the party, Caroline poggi et jonathan vinel + invités Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc

2022-03-02 14:00:00 – 2022-09-25 18:00:00 Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet

Cajarc Lot

Entre énergie désespérée et romantisme exacerbé, leurs films mettent en scène une génération élevée à l’ère numérique et tout juste parvenue à l’âge adulte. Images 3D, pop music, jeux vidéo, explorations rurales ou périurbaines : les références visuelles et sonores se bousculent dans leurs films et tendent un miroir à peine déformant à notre époque.

Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui découvrent le format de l’exposition, déploient leur univers de cinéma dans l’espace de la Maison des arts, transformée pour l’occasion en plateau de tournage fantomatique. En écho à la présentation de plusieurs courts-métrages, dont leur tout dernier produit cette année, il·elle invitent leurs ami·e·s artistes peintres, sculpteur·rice·s et musicien·ne·s – à se joindre à eux. Baby, welcome to the party!

Entrée tout public

Exposition du 25 septembre au 27 novembre

du mercredi au dimanche de 14h à 18h

entrée libre / tout public

Vernissage le samedi 24 septembre à 18h

Visites commentées

dimanches 25 septembre, 30 octobre & 27 novembre / 16h – 17h

L’atelier des tout-petits

mercredis 26 octobre & 2 novembre, 10h30 – 11h30

pour les 2 – 4 ans

L’atelier 5/12,

jeudis 27 octobre & 3 novembre 15h – 17h

pour les 5 – 12 ans

« Bienvenue à la fête, bébé » : un titre emprunté au morceau phare du rappeur américain Pop Smoke, qui connait une ascension fulgurante en 2019 avant d’être assassiné à son domicile en février 2020.

En s’appuyant sur la figure de ce musicien foudroyé en plein vol, comme nombre de rappeurs avant lui, le duo de cinéastes Caroline Poggi et Jonathan Vinel nous convie à une fête d’un genre particulier. La fête est triste, elle est finie. Comme un kidnapping au beau milieu d’un goûter d’anniversaire. Comme un attentat en plein concert. Une catastrophe, humaine ou naturelle, qui frappe sans prévenir. Une disparition soudaine, thème récurrent dans la filmographie des deux cinéastes.

Entre énergie désespérée et romantisme exacerbé, leurs films mettent en scène une génération élevée à l’ère numérique et tout juste parvenue à l’âge adulte. Images 3D, pop music, jeux vidéo, explorations rurales ou périurbaines : les références visuelles et sonores se bousculent dans leurs films et tendent un miroir à peine déformant à notre époque.

Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui découvrent le format de l’exposition, déploient leur univers de cinéma dans l’espace de la Maison des arts, transformée pour l’occasion en plateau de tournage fantomatique. En écho à la présentation de plusieurs courts-métrages, dont leur tout dernier produit cette année, il·elle invitent leurs ami·e·s artistes peintres, sculpteur·rice·s et musicien·ne·s – à se joindre à eux. Baby, welcome to the party!

Entrée tout public

Exposition du 25 septembre au 27 novembre

du mercredi au dimanche de 14h à 18h

entrée libre / tout public

Vernissage le samedi 24 septembre à 18h

Visites commentées

dimanches 25 septembre, 30 octobre & 27 novembre / 16h – 17h

L’atelier des tout-petits

mercredis 26 octobre & 2 novembre, 10h30 – 11h30

pour les 2 – 4 ans

L’atelier 5/12,

jeudis 27 octobre & 3 novembre 15h – 17h

pour les 5 – 12 ans

@Caroline Poggi et Jonathan Vinel image tirée du film bébé en colère 2017

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc

dernière mise à jour : 2022-04-28 par