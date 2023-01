Exposition BA, Godda, Krisez et Agate Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Ce sont quatre artistes vivant entre Les Cévennes, Les Alpilles, Le Lubéron et La Mer Méditerranée. Deux sculpteurs, une pastelliste et une aquarelliste présentent, en résonance, leurs dernières créations artistiques. +33 6 13 84 24 54 http://krisez.fr/ GalerieLes Amis des Arts 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

