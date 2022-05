Exposition Azourien Ploeneg Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec

Exposition Azourien Ploeneg Plouhinec, 16 juillet 2022, Plouhinec. Exposition Azourien Ploeneg Pors Poulhan Ancienne école Plouhinec

2022-07-16 15:00:00 – 2022-08-16 19:00:00 Pors Poulhan Ancienne école

Plouhinec Finistère Les artistes de l’association Arzourien Ploeneg vous proposent leur exposition de toiles : à l’huile ,acrylique ou à aquarelle un voyage coloré entre terre et mer dans le Cap-Sizun et pays Bigouden. marie.bosser@orange.fr Les artistes de l’association Arzourien Ploeneg vous proposent leur exposition de toiles : à l’huile ,acrylique ou à aquarelle un voyage coloré entre terre et mer dans le Cap-Sizun et pays Bigouden. Pors Poulhan Ancienne école Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Pors Poulhan Ancienne école Ville Plouhinec lieuville Pors Poulhan Ancienne école Plouhinec Departement Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

Exposition Azourien Ploeneg Plouhinec 2022-07-16 was last modified: by Exposition Azourien Ploeneg Plouhinec Plouhinec 16 juillet 2022 finistère Plouhinec

Plouhinec Finistère