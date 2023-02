Exposition Azay à travers l’Histoire, 4 mars 2023, Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau.

Exposition Azay à travers l’Histoire

13 Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

2023-03-04 14:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Voulu par Sylvia Gaurier et porté par un comité de pilotage composé d’habitants d’Azay-le-Rideau passionnés d’histoire et de patrimoine, « Azay à travers l’histoire » a été conçue pour les Ridelloises et les Ridellois de tout âge. Vous pourrez découvrir l’évolution de la commune au travers des siècles et des grands moments qui ont fait son histoire ainsi que les évolutions technologiques (les routes, les moulins, l’arrivée du train et de l’électricité) ainsi que les métiers qui ont marqué le développement d’Azay-le-Rideau du néolithique à la période gallo-romaine, du moyen-âge à nos jours.

+33 2 47 45 42 11

Canopée

