EXPOSITION AYENT – SAINT-BREVIN Saint-Brevin-les-Pins, 19 avril 2022

EXPOSITION AYENT – SAINT-BREVIN Espace des Roches Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-19 – 2022-04-19 Espace des Roches Avenue Jules Verne

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Le jumelage entre les communes d’Ayent (Valais, Suisse) et de Saint-Brevin fête ses 20 ans !

À cette occasion, une exposition de dessins d’enfants et de photographies est organisée sur le thème : H2O sous toutes ses formes, quand mer et montagne se rencontrent.

Après l’appel à la population, les organisateurs (comités de jumelage des deux communes et l’association brévinoise ABC Vidéo Photo) ont reçu pas moins de 900 clichés de photographes amateurs et 700 dessins d’enfants issus de 28 classes maternelles et élémentaires.

Pour vous inviter au voyage, les jurys ont sélectionné 80 photos et 30 dessins pour former 55 diptyques* soulignant les similitudes et les différences de nos deux milieux de vie.

Cette exposition intergénérationnelle porte un regard croisé de ces deux villes jumelles, au travers de photos et dessins mettant en valeur la beauté et la diversité de chaque patrimoine.

*Diptyque (Wikipédia) : méthode permettant de rapprocher deux photographies s’alimentant visuellement l’une l’autre […] dans un but esthétique ou documentaire.

