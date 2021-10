Rhinau Rhinau Bas-Rhin, Rhinau Exposition avicole Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Exposition avicole Rhinau, 30 octobre 2021, Rhinau. Exposition avicole 2021-10-30 – 2021-10-30

Rhinau Bas-Rhin Rhinau Notre exposition avicole locale accueille cette année le Championnat de France du King. Des exposants de tout le pays sont attendus pour présenter leurs meilleurs pigeons de race King.

Une restauration sera prévue samedi midi, samedi soir et dimanche midi.

L’inauguration de l’exposition aura lieu samedi 26 octobre à 18h. Le traditionnel couscous sera servi dimanche mais uniquement sur réservation au 03 88 74 60 97 +33 3 88 74 87 24 Notre exposition avicole locale accueille cette année le Championnat de France du King. Des exposants de tout le pays sont attendus pour présenter leurs meilleurs pigeons de race King.

Une restauration sera prévue samedi midi, samedi soir et dimanche midi.

L’inauguration de l’exposition aura lieu samedi 26 octobre à 18h. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse Ville Rhinau lieuville 48.31837#7.71409