Exposition : « Avec les Joliot-Curie, c’était physique ! » Musée Curie Paris, samedi 18 mai 2024.

Le Musée Curie présente sur ses grilles extérieures sa nouvelle exposition temporaire sur la thématique du sport. Samedi 18 mai, 17h00

2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

En écho aux festivités sportives prochaines des JO de Paris, l’exposition bilingue (français/anglais) et gratuite « Avec les Joliot-Curie, c’était physique ! » labellisée Olympiade culturelle par Paris 2024 retrace les élans sportifs d’une communauté scientifique. Il s’agit de ceux des Curie, des Joliot-Curie, de leurs collaborateurs et collaboratrices et de leur cercle amical. Illustrée de photographies d’archives, dont de nombreux clichés inédits issus des albums familiaux, cette exposition met en lumière l’autre passion inattendue de ces chercheurs et chercheuses : les loisirs sportifs au grand air.

Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 56 24 55 33 http://www.musee.curie.fr http://www.facebook.com/lemuseecurie Situé dans l’ancien Institut du Radium, dans le laboratoire où Marie Curie a travaillé les vingt dernières années de sa vie de 1914 à 1934. Entrée libre

(c) Musée Curie/La fabrique créative