Mourenx Mairie de mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Exposition “Avec les combattants marocains” Mairie de mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Exposition “Avec les combattants marocains” Mairie de mourenx, 11 octobre 2021, Mourenx. Exposition “Avec les combattants marocains”

du lundi 11 octobre au vendredi 29 octobre à Mairie de mourenx

L’ exposition “Avec les combattants marocains” est un hommage à la participation de ceux-ci lors de la deuxième guerre mondiale de novembre 1943 à juillet 1944. Cette exposition a été visible durant tout l’été 2021 sur les grilles de la Préfecture de Pau donnant sur la place Clémenceau. Elle a été possible par la reproduction de photos originales de l’époque émanant des archives de l’ONACVG (Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) à l’initiative de Jean-François VERGEZ, directeur du service départemental de l’ONACVG. Ces photos ont été reproduites volontairement en très grand format (1m20x80) afin de sensibiliser le grand public au rôle joué par ces combattants dans la libération de la France durant la seconde guerre mondiale. L’ONACVG en collaboration avec le Centre Social sont à l’initiative d’une version itinérante de cette même exposition dans un format plus conventionnel qui a lieu actuellement sur la ville de Mourenx dans le Hall de la Mairie. Le vernissage de cette exposition aura lieu le mardi 19 octobre prochain à 18 heures dans ce même hall. L’exposition est visible durant 3 semaines. Pour la suite, Le Centre Social activera son réseau pour faire vivre cette exposition sur d’autres lieux et d’autres territoires de notre Département sur toute l’année à venir.

Entrée libre

Exposition hommage de la participation des combattants marocains à la libération de la France lors de la guerre 39-45 – reproductions originales de photos de l’époque émanant des archives de l’ONACVG. Mairie de mourenx place François Mitterrand, 64150 Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T13:00:00;2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T13:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T17:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T13:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T13:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T13:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T17:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T13:00:00;2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T13:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T13:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T13:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T13:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T17:00:00;2021-10-25T09:30:00 2021-10-25T13:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T17:00:00;2021-10-26T09:30:00 2021-10-26T13:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:00:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00;2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T13:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T17:00:00;2021-10-29T09:30:00 2021-10-29T13:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mairie de mourenx Adresse place François Mitterrand, 64150 Mourenx Ville Mourenx lieuville Mairie de mourenx Mourenx