Exposition avec l’association Le chemin des ancêtres Saint-Priest-sous-Aixe, dimanche 7 avril 2024.

Exposition avec l’association Le chemin des ancêtres Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne

Venez découvrir l’exposition scolaire et ouverte à tous les publics de l’association « Le Chemin des Ancêtres ». Cette exposition se tiendra dans la salle du conseil se trouvant dans la mairie de Saint-Priest-sous-Aixe.

Le Chemin des Ancêtres oeuvre pour que les évènements et les hommes qui ont combattu durant la Première Guerre Mondiale soient dans la mémoire collective et notamment dans la mémoire des enfants pour que les nouvelles générations soient sensibilisées à cette terrible guerre.

Des objets, des photos, des costumes, du matériel de l’armée et bien d’autres richesses de cette époque seront exposés et expliqués notamment par le président de l »association.

Venez pousser la porte aux jours et heures d'ouverture.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechemin_desancetres@hotmail.com

