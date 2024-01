EXPOSITION « AVEC ELLES. » ANNE SLACIK ET QUARANTE POÉTESSES Montpellier, mercredi 7 février 2024.

EXPOSITION « AVEC ELLES. » ANNE SLACIK ET QUARANTE POÉTESSES Montpellier Hérault

L’exposition Avec elles. Anne Slacik et quarante poétesses fait dialoguer des grandes toiles abstraites de la peintre Anne Slacik et une sélection de livres d’artistes réalisés en collaboration avec quarante poétesses en 1992 et 2023. L’artiste réalise des toiles abstraites de grands formats et des peintures sur papier. Elle a également peint plus de 400 livres.

La sélection d’ouvrages montrés ici rend hommage à la puissance expressive et à l’engagement du travail des femmes artistes et poétesses. Parmi elles, 4 poétesses seront mises à l’honneur Marguerite Yourcenar, Marcelline Desbordes-Valmore, Anise Koltz et Etel Adnan.

Horaires:

Du mardi au dimanche (sauf 25 décembre, 1er janvier et 1er mai)

Hiver 10h 13h et de 14h 18h

Eté 11h 13h et 14h 19h .

Esplanade Charles de Gaulle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07

fin : 2024-04-07



