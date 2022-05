Exposition “Avec des crayons et des ciseaux… Images poétiques de Jacques Prévert” – Maison Jacques Prévert

2022-04-18 – 2022-11-06 Jacques Prévert a toujours porté un grand intérêt aux images et aux arts visuels. Le poète affirme ne pas savoir dessiner, pourtant fleurs et croquis ponctuent son œuvre. Une collection de collages, d'éphémérides et de dédicaces permet de découvrir l'œuvre dessinée de Jacques Prévert.

musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-expositions-N.aspx

