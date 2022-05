Exposition “Avant-Après”

Exposition “Avant-Après”, 5 juillet 2022, . Exposition “Avant-Après”

2022-07-05 – 2022-08-27 EUR 0 0 L’exposition « Avant-Après» vous propose une exploration des villages du Pays basque intérieur entre passé et présent.

Les photographies anciennes du fonds d’archives du Musée Basque côtoient les clichés contemporains pris aujourd’hui au même endroit. L’évolution des paysages devient le marqueur flagrant du temps qui passe.

L’exposition mettra également en lumière ce riche dialogue entre passé et présent, lieu de l’éclosion de la mémoire, figée dans l’objectif du photographe ou racontée par des témoignages des ainés. L’exposition « Avant-Après» vous propose une exploration des villages du Pays basque intérieur entre passé et présent.

Les photographies anciennes du fonds d’archives du Musée Basque côtoient les clichés contemporains pris aujourd’hui au même endroit. L’évolution des paysages devient le marqueur flagrant du temps qui passe.

L’exposition mettra également en lumière ce riche dialogue entre passé et présent, lieu de l’éclosion de la mémoire, figée dans l’objectif du photographe ou racontée par des témoignages des ainés. L’exposition « Avant-Après» vous propose une exploration des villages du Pays basque intérieur entre passé et présent.

Les photographies anciennes du fonds d’archives du Musée Basque côtoient les clichés contemporains pris aujourd’hui au même endroit. L’évolution des paysages devient le marqueur flagrant du temps qui passe.

L’exposition mettra également en lumière ce riche dialogue entre passé et présent, lieu de l’éclosion de la mémoire, figée dans l’objectif du photographe ou racontée par des témoignages des ainés. CDEP dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville