Une série photographique participative par Raphaël de Bengy sur le vivre ensemble dans un transport hors du commun : le métro. « Bonjour, vous vous connaissez? – Non. – Non. Je peux vous photographier? – Oui. – Oui. » Telle a été l’approche du photographe Raphaël de Bengy auprès des usagers du métro parisien de 2019 à 2021. C’est ainsi qu’il a capturé de nombreuses rencontres de voyageurs inconnus, assis côte à côte. Originaire d’un petit village où tout le monde se ressemble, j’ai reçu un choc la première fois que je suis allé dans le métro à Paris. Je n’avais jamais vu autant de gens d’autant d’origines différentes, d’âges différents, de sexes différents, de richesses différentes, de situation sociale différente, etc. se côtoyer et avancer tous ensemble dans la même direction. Je voyais devant moi une vieille dame probablement d’origine sri-lankaise, assise à côté d’une jeune femme d’un pays européen nordique, et je me disais que leur grands parents dans leur jeunesse ignoraient probablement l’existence même du pays de leur voisine, à côté de qui aujourd’hui elles étaient assises sans même y prêter attention. Dans cette exposition composée de vingt-quatre panneaux, chaque photographie est accompagnée d’un anecdote en légende, racontant la rencontre occasionnée. Je trouvais formidable cette richesse culturelle, et je souhaitais la montrer, en impliquant les personnes participantes, surtout pas en volant des images. Chaque personne présente sur les photos a dit « oui » à cette proposition incongrue : être photographié avec son voisin de strapontin. Deux personnes sur trois environ m’ont répondu « non ». Caserne Napoléon 27 rue de Rivoli 75004 Paris Contact :

