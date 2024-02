Exposition « Aux sources du Néoclassicisme l’incroyable mobilier de monsieur Lalive de Jully » au Château de Chantilly Chantilly, samedi 2 mars 2024.

Le bureau-cartonnier d’Ange-Laurent Lalive de Jully, introducteur des ambassadeurs à la cour de Versailles, est l’un des meubles les plus mythiques du XVIIIe siècle français. Exécuté par l’ébéniste Joseph Baumhauer et la bronzier Philippe Caffieri d’après les dessins de Louis-Joseph Le Lorrain, il est l’un des jalons du changement de goût et d’époque en adoptant, pour la première fois, les lignes et les décors inspirés de l’antique, et particulièrement des fouilles de Pompéi et d’Herculanum.

Le bureau-cartonnier de Lalive de Jully a été restauré grâce au soutien du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) et des Amis du Musée Condé. Sa restauration coïncide avec la réapparition, sur le marché de l’art, d’un étonnant meuble coquillier qui l’accompagnait au sein du Cabinet de Lalive de Jully. Pour la première fois depuis la vente de 1770, bureau-cartonnier et coquillier sont à nouveau réunis. Cette présentation exceptionnelle accompagne la publication d’un ouvrage de référence consacré au mécénat de Lalive de Jully.18 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-04-29 17:00:00

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

