Exposition aux pépinières Jardins de la Rejonière Ternand Catégories d’évènement: Rhône

Ternand

Exposition aux pépinières Jardins de la Rejonière, 3 juin 2022, Ternand. Exposition aux pépinières

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins de la Rejonière

Les pépinières sauront susciter votre curiosité par leur gamme de plantes vivaces, de la rocaille sèche au milieu aquatique.

Entrée libre

Découverte des pépinières avec vue sur le vieux village médiéval de Ternand. Jardins de la Rejonière La Rejonière 69620 Ternand Ternand Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Ternand Autres Lieu Jardins de la Rejonière Adresse La Rejonière 69620 Ternand Ville Ternand lieuville Jardins de la Rejonière Ternand Departement Rhône

Jardins de la Rejonière Ternand Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ternand/

Exposition aux pépinières Jardins de la Rejonière 2022-06-03 was last modified: by Exposition aux pépinières Jardins de la Rejonière Jardins de la Rejonière 3 juin 2022 Jardins de la Rejonière Ternand Ternand

Ternand Rhône