Verdun Meuse Verdun Le Musée de la Princerie invite les visiteurs à découvrir sa nouvelle exposition « Aux origines du musée de la Princerie : la Société philomathique de Verdun (1822-2022) », du 14 mai au 31 octobre 2022.

La Société philomathique de Verdun célèbre cette année le bicentenaire de sa création. Fondée le 1er août 1822, cette société savante est à l’origine de la constitution du fonds de l’actuel musée de la Princerie. D’abord essentiellement tournée vers les sciences, la société s’ouvre peu à peu à l’histoire locale, avec un intérêt marqué pour l’archéologie et le patrimoine.

Retraçant les deux siècles d’existence de la Société philomathique, cette exposition montre la persistance de son dessein originel d’érudition et de diffusion des connaissances. Elle permet également de découvrir l’histoire, riche et mouvementée, des collections progressivement constituées et successivement présentées dans différents bâtiments verdunois jusqu’à leur installation pérenne au sein de l’hôtel de la Princerie depuis 1932. Pour plus d’informations :

Contacter le Musée de la Princerie, 16 rue de la Belle Vierge – 55100 Verdun

Tel : 03.29.86.10.62 / princerie@grandverdun.fr / www.musee-princerie-verdun.fr +33 3 29 86 10 62 https://www.musee-princerie-verdun.fr/ © CAGV

