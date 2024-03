EXPOSITION AUX ORIGINES DES JEUX Bliesbruck, vendredi 15 mars 2024.

Situé à la frontière franco-allemande, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim présente la thématique de l’origine des Jeux antiques dans sa nouvelle exposition temporaire.

Le parcours aborde les concours sportifs organisés dans les différentes cités et sanctuaires de la Grèce antique pendant plus de mille ans.

Le visiteur pourra y découvrir les disciplines ancêtres de nos épreuves actuelles, l’organisation de ces festivités, la préparation des athlètes, les Jeux romains et le renouveau olympique voulu par Pierre de Coubertin. À l’appui de ce cheminement, de nombreux objets et oeuvres d’art, issus d’établissements prestigieux français et étrangers, proposent un voyage sur les traces du sport antique.

Passionnés d’histoire ou amoureux de culture physique, vous êtes attendus ! Alors, à vos marques, prêts, partez ! ou plutôt Poda. Para poda. Apite ! comme l’on disait déjà il y a bien longtemps…Tout public

3.5 EUR.

1 rue Robert schuman

Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est bliesbruck@moselle.fr

