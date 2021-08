Nestier Nestier Hautes-Pyrénées, Nestier Exposition aux Jardins du Mont Arès Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Exposition aux Jardins du Mont Arès 2021-08-21 – 2021-09-18 NESTIER 6 rue du Cap de Vielle

Nestier Hautes-Pyrénées

Nestier Hautes-Pyrénées Nouvelle exposition aux Jardins du Mont Arès. RDV pour le vernissage le samedi 21 août à 19h. Au sein du jardin d’Hélène les idées ont poussées en même temps que les légumes.

Au fil de vos pas, apparaîtront les peintures, photographies et sculptures de trois artistes qui explorent leur relation au vivant sous ses formes diverses. Vous pourrez goûter aux créations du terroir en nourrissant votre cerveau. tisserandln@hotmail.com +33 6 68 01 93 51 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

