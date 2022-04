Exposition « Aux fils de l’eau » de Geneviève Verrier Saint-Pair-sur-Mer, 30 mai 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Exposition « Aux fils de l’eau » de Geneviève Verrier Saint-Pair-sur-Mer

2022-05-30 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer

Geneviève Verrier

Dans son atelier, elle associe les éléments et travaille les impressions pour donner du sens à la matière. Sérigraphie et broderie se conjuguent aux teintures, le travail à la main se mêle aux marques de la machine à coudre, le tout au service d’une expression.

Les matériaux se superposent, s’empilent jusqu’à créer des atmosphères, des textures. Les outils sont variés, générant un travail de recherche permanent.

Le textile est le reflet du réel, il lui donne une forme et en rehausse les couleurs. Le plaisir du geste, la musique du fil qui passe entre les fils de trame et de chaîne, l’odeur des matières, le jeu des couleurs lors des teintures et des impressions sont aussi le lien qui l’unit aux brodeuses des générations passées, un lien avec le monde entier puisque nous parlons un langage universel.

E-mail : atelier@degenevieve.fr

Site Web : atelierdegenevieve.fr

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00.

Gratuit

Saint-Pair-sur-Mer

