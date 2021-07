Exposition « Aux couleurs du parc » Pouillon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Pouillon.

Exposition « Aux couleurs du parc » 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-11 19:00:00 Château Saint Martin 356 Route de Mimbaste

Pouillon Landes

Le Château Saint Martin à Pouillon accueille les 10 et 11 juillet l’exposition « Aux couleurs du château ». De nombreux artistes régionaux seront présents : peintres (aquarelle, acrylique, huile, encre), sculpteurs (terre cuite, bois flotté, céramique, métal), mosaïstes, photographes, écrivains et musiciens.

Les plus :

– samedi à partir de 10h : atelier « expression de soi » pour tous

– samedi à 15h30 : sculpture modelage pour les enfants de 6 à 12 ans

– dimanche à 10 et 16h : lecture théâtralisée pour les moins de 6 ans

– dimanche à 14h et 15h30 : sculpture modelage pour les enfants de 6 à 12 ans

+33 6 34 87 78 73

© Château Saint Martin

