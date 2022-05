EXPOSITION AUX COULEURS DES SEVENTIES

2022-05-01 13:30:00 – 2022-05-31 17:30:00 En parallèle de la manifestation “Seventies” proposée par le service animation, la médiathèque propose tout au long du mois de mai une exposition de vêtements, coiffures, meubles… emblématiques des années 70. L’équipe a préparé et met à votre disposition des livres, CD et DVD sur les célébrités de cette époque (Sheila, Sylvie Vartan, Claude François, Gainsbourg, Belmondo…) dernière mise à jour : 2022-04-13 par

