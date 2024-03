Exposition aux couleurs des Artquitaines, une palette plurielle Halle du Centre Culturel de Cestas Cestas, samedi 27 janvier 2024.

Exposition aux couleurs des Artquitaines, une palette plurielle Du 27 janvier au 4 février, à la Halle du centre culturel de Cestas, plongez au cœur de l’univers artistique des Artquitaines où la diversité des talents crée une expérience unique et inspirante. 27 janvier – 4 février Halle du Centre Culturel de Cestas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Plongez au cœur de l’univers artistique des Artquitaines, dans lequel la diversité des talents crée une expérience unique et inspirante.

De leur palette plurielle nait une mosaïque d’expressions où chaque création est une expérience sensorielle unique, une symphonie d’émotions. Chaque œuvre est ainsi la fenêtre ouverte sur l’âme de l’artiste.

En créant une atmosphère où la passion et la diversité s’entrelacent harmonieusement, les Artquitaines vous invitent à explorer, savourer, et apprécier l’art dans toutes ses nuances.

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez partager avec eux cette belle expérience culturelle !

Les artistes présents : Nathalie Babolat, Véronique Baleste, Anne-Laure Boisseau, Romain Chabot, Muriel Deumié, Marjolaine Faure et Audrey Gonzalez

Infos pratiques :

Du 27 janvier au 4 février de 10H à 18H / Vernissage le samedi 27 à 18H30

Halle du Centre Culturel de Cestas, pl. du Souvenir 33610 Cestas

Les Artquitaines