Les Archives municipales de Castres abritent des documents collectés en raison de leur intérêt pour la connaissance du territoire et de ses habitants : registres des délibérations, registres paroissiaux et d’état-civil, plans, photographies, cartes postales et affiches. Les pièces les plus anciennes remontent à la fin du XIIIe siècle.

A l’auditorium de la médiathèque, les Archives municipales vous proposent une exposition de documents uniques du patrimoine écrit de Castres. Médiathèque 2 avenue du Sidobre, 81100 Castres Castres La Laugerie Tarn

