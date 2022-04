Exposition : Aux Arbres

Exposition d’œuvres contemporaines, tous supports, sur le thème des arbres.

du 4 juin au 3 juillet de 14h30 à 19h du ven au dim. et les jours fériés Concours photo “Aux arbres, La Mothe” concours du 4 au 19 juin

Remise des prix : dimanche 19 juin

Expositions des photos du concours : du 19 juin au 3 juillet – orangerie, galerie haute

