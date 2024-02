Exposition Autre Regard Médiathèque Louis Aragon Martigues, mercredi 6 mars 2024.

Exposition Autre Regard « Pour passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage ». 6 – 26 mars Médiathèque Louis Aragon Entrée libre

Début : 2024-03-06T10:00:00+01:00 – 2024-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T10:00:00+01:00 – 2024-03-26T18:30:00+01:00

Le titre de ce projet est pour nous à double sens : notre objectif étant d’accompagner la personne à changer le regard qu’elle porte sur elle mais aussi de sensibiliser le regard le regard extérieur à la richesse et à la beauté de la singularité.

Educatrices spécialisées au sein de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos (ESAT des Etangs) ; Mme Naudy Emilie (aussi photographe) et Mme FARACO Sandy accompagnent un public en situation de handicap sur le chemin de l’estime et de la confiance en soi avec l’outil « photographie thérapeutique ».

La photographie a été utilisée pour permettre de rendre visible le cheminement de chacun. C’est un outil qui permet de se faire face, de se voir et de se regarder autrement. Elle permet d’adoucir le regard que l’on se porte, de dépasser ses émotions négatives, de lâcher prise et d’avancer dans la démarche de s’accepter tel que l’on est.

L’estime de soi est une thématique transversale qui touche tout le monde ; nous ne parlons donc pas ici de handicap mais de personnes.

Nous vous présentons aujourd’hui cette exposition pour mettre en lumière les personnes accompagnées, leur démarche et leur sensibilité et vous montrer qu’ensemble on peut aller plus loin

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

ESAT handicap