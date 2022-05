Exposition autour du thème La feuille Drusenheim, 3 mai 2022, Drusenheim.

2022-05-03 – 2022-05-21

Dans le cadre du Printemps de l’écriture

Donner envie aux élèves de lire et d’écrire, tel est le but que poursuit depuis plusieurs années l’Académie de Strasbourg à travers le Printemps de l’écriture.

Ce concours ouvert à tous, de la classe maternelle à la classe post-bac, propose pour chaque édition un thème fédérateur et ensuite de nombreux projets et oeuvres aux approches esthétiques variées : écriture bien sûr mais aussi spectacles, animations ou illustrations plastiques et visuelles.

Cette année, l’exposition de peinture qui s’inscrit dans le cadre du Printemps de l’écriture de l’Académie de Strasbourg, sera présentée à Drusenheim sur le thème La feuille. L’exposition présentera aussi des œuvres réalisées sur le thème La table, qui n’ont pas pu être présentées en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Emmenés par Richard Aboaf, plasticien et historien d’art, 12 artistes, peintres, sculpteurs, photographes et illustrateurs, membres de l’équipe d’enseignants en arts appliqués et en design et invités extérieurs, interrogeront le sujet de La feuille sous ses angles sémantique, plastique et symbolique.

