Exposition autour du Livre jeunesse avec Ghislaine Lamotte et Thierry Lamotte Hesdin Hesdin Catégorie d’évènement: Hesdin

Exposition autour du Livre jeunesse avec Ghislaine Lamotte et Thierry Lamotte Hesdin, 4 juin 2022, Hesdin. Exposition autour du Livre jeunesse avec Ghislaine Lamotte et Thierry Lamotte Salle du Manège Hesdin

2022-06-04 – 2022-06-06

Salle du Manège Hesdin 62140 Hesdin Venez assister à l’exposition autour du Livre jeunesse avec Ghislaine Lamotte (autrice) et Thierry Lamotte (illustrateur) ! mollytomstory@gmail.com +33 3 21 05 34 38 https://www.miette-editions.com/ Venez assister à l’exposition autour du Livre jeunesse avec Ghislaine Lamotte (autrice) et Thierry Lamotte (illustrateur) ! Salle du Manège Hesdin

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégorie d’évènement: Hesdin Autres Lieu Hesdin Adresse Salle du Manège Ville Hesdin lieuville Salle du Manège Hesdin

Hesdin Hesdin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hesdin/

Exposition autour du Livre jeunesse avec Ghislaine Lamotte et Thierry Lamotte Hesdin 2022-06-04 was last modified: by Exposition autour du Livre jeunesse avec Ghislaine Lamotte et Thierry Lamotte Hesdin Hesdin 4 juin 2022

Hesdin