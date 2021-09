Gien Espace culturel Gien Exposition “Autour du livre” Espace culturel Gien Catégorie d’évènement: Gien

Exposition autour du monde du livre à l'Espace culturel : vous découvrirez l'histoire du livre de son invention à nos jours. Le livre, oeuvre de l'esprit, sera au coeur de l'exposition : des romans, des albums pour enfants, des bandes dessinées, des Atlas, des recueils de poésie … vous y seront présentés. Cette exposition est proposée par l'association les Amis du livre et la municipalité. Des animations ludiques seront proposées au public le 16 octobre à partir de 14h30.

