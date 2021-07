Le Moule moule Le Moule Exposition autour du football, du basket, de la culture moule Le Moule Catégorie d’évènement: Le Moule

A l’occasion de son 90ème anniversaire le club sportif moulien, association sportive et culturelle présente une exposition ses archives photographiques retraçant 90 années d’exploits et de passions autour du football, du basket et de la culture. Un atelier numérique animé par madame Joelle Ferly de l’ARTOCARPE a permis aux jeunes licenciés du club, aux éducateurs et parents de se rencontrer, d’identifier les grands hommes et femmes qui ont permis la renommée de ce grand club guadeloupéen au palmarès impressionnant. le club sportif moulien expose moule moule Le Moule

