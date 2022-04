Exposition “autour du cantou” Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Puy-l'Évêque

Exposition “autour du cantou” Puy-l’Évêque, 2 avril 2022, Puy-l'Évêque. Exposition “autour du cantou” Association Puy-l’Evêque Patrimoine 12 Grand’Rue Puy-l’Évêque

2022-04-02 – 2022-04-02 Association Puy-l’Evêque Patrimoine 12 Grand’Rue

Puy-l’Évêque Lot L’association PLE Patrimoine vous invite à découvrir son exposition “Autour du Cantou”, reconstitution d’une cheminée ancienne et histoire des veillées. +33 6 63 41 42 40 Vieux cantou

Association Puy-l’Evêque Patrimoine 12 Grand’Rue Puy-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Puy-l'Évêque Autres Lieu Puy-l'Évêque Adresse Association Puy-l'Evêque Patrimoine 12 Grand'Rue Ville Puy-l'Évêque lieuville Association Puy-l'Evêque Patrimoine 12 Grand'Rue Puy-l'Évêque Departement Lot

Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puy-leveque/

Exposition “autour du cantou” Puy-l’Évêque 2022-04-02 was last modified: by Exposition “autour du cantou” Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque 2 avril 2022 Lot Puy-l'Évêque

Puy-l'Évêque Lot