Venez découvrir les modillons, ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Qu’est qu’un modillon ? c’est un élément d’architecture servant à soutenir une corniche, au même titre qu’un « corbeau ». Modillons et corbeaux ont la même fonction, les uns sont sculptés, les autres non. Entrée libre Entré libre. Ouverture les samedi 19 et 25 septembre et dimanche 19 et 26 septembre 10-12 /14h-19h « Autour des modillons : Gâtinais et Pithiverais » Ferrieres 18 Grande Rue, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

