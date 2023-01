Exposition – Autour des forêts tropicales villageoises du Gabon Saint-Brieuc Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Exposition – Autour des forêts tropicales villageoises du Gabon Saint-Brieuc, 30 janvier 2023, Saint-Brieuc Saint-Brieuc. Exposition – Autour des forêts tropicales villageoises du Gabon Médiathèque Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Médiathèque

2023-01-30 10:00:00 – 2023-02-11 18:30:00

Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Médiathèque

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor Saint-Brieuc L’Hillionnais Christophe Rouxel a effectué plusieurs missions en Afrique de l’Ouest et du Centre dans le cadre de projets ayant trait à la gestion des ressources naturelles et de la conservation de la biodiversité. De l’une d’elles qui s’est déroulée au Gabon, il en a tiré un ouvrage personnel, sous la forme de carnet de voyage : “Ogooué-Ivindo, aux confins d’une contrée sauvage”.

Richement illustré de photographies et ponctué de poèmes et haïkus, cet ouvrage empreint de sensibilité, est une invitation au voyage et à la réflexion sur la place de l’Homme dans les écosystèmes. Lundi 30 janvier > Samedi 11 février : Exposition photo permanente à la Médiathèque.

Samedi 11 février : Venez échanger librement avec Christophe sur son expérience. Cette rencontre sera suivie d’une vente-dédicace de son ouvrage. – à partir de 11h hillion@mediathequesdelabaie.fr +33 2 96 76 56 53 https://mairie-hillion.fr/fr/ Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Médiathèque Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Médiathèque Ville Saint-Brieuc Saint-Brieuc lieuville Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Médiathèque Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Exposition – Autour des forêts tropicales villageoises du Gabon Saint-Brieuc 2023-01-30 was last modified: by Exposition – Autour des forêts tropicales villageoises du Gabon Saint-Brieuc Saint-Brieuc 30 janvier 2023 Côtes-d’Armor Médiathèque Mairie Hillion 2 rue de la Tour du fa Saint-Brieuc Côtes-d'Armor saint-brieuc Saint-Brieuc, Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor