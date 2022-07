Exposition « Autour de Pinocchio » Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Exposition « Autour de Pinocchio » Carantec, 6 juillet 2022, Carantec. Exposition « Autour de Pinocchio »

11 Rue Duquesne Carantec Finistère

2022-07-06 20:00:00 – 2022-07-10 Carantec

Finistère Carantec Zoom sur Pinocchio, au Cinéma Etoile ! Du 6 au 10 juin, Joseph Cabioch vous invite à découvrir sa collection d’ouvrages illustrés et d’objets en rapport avec le personnage de Pinocchio. Cette exposition sera ouverte à tous, à partir de 20h. A l’occasion de cette semaine thématique, une conférence sera proposée le 9 juillet à 20h, intégrant un diaporama et des échanges avec le public. Cette conférence sera suivie d’une projection du film « Les aventures de Pinocchio », de Luigi Comencini, à 21h. +33 9 72 98 20 57 https://www.cinema-etoile-carantec.fr/ Zoom sur Pinocchio, au Cinéma Etoile ! Du 6 au 10 juin, Joseph Cabioch vous invite à découvrir sa collection d’ouvrages illustrés et d’objets en rapport avec le personnage de Pinocchio. Cette exposition sera ouverte à tous, à partir de 20h. A l’occasion de cette semaine thématique, une conférence sera proposée le 9 juillet à 20h, intégrant un diaporama et des échanges avec le public. Cette conférence sera suivie d’une projection du film « Les aventures de Pinocchio », de Luigi Comencini, à 21h. Carantec

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse 11 Rue Duquesne Carantec Finistère Ville Carantec lieuville Carantec Departement Finistère

Carantec Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/

Exposition « Autour de Pinocchio » Carantec 2022-07-06 was last modified: by Exposition « Autour de Pinocchio » Carantec Carantec 6 juillet 2022 11 Rue Duquesne Carantec Finistère

Carantec Finistère