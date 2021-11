Lyon Ecole Edouard Herriot Métropole de Lyon Exposition autour de livres et lectures offertes Ecole Edouard Herriot Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Exposition autour de livres et lectures offertes Ecole Edouard Herriot, 20 janvier 2022, Lyon. Exposition autour de livres et lectures offertes

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Ecole Edouard Herriot

Le temps d’un après-midi, les élèves présentent à leurs camarades et à leurs parents les travaux qu’ils ont réalisés autour de la lecture et de la littérature.

Les participants à notre évènement sont les élèves de cycle 2 ainsi que leurs parents.

Le temps d’un après-midi, les élèves présentent à leurs camarades et à leurs parents les travaux qu’ils ont réalisés autour de la lecture et de la littérature. Ecole Edouard Herriot 157 rue Bataille 69008 Lyon Lyon Le Bachut Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T17:30:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Ecole Edouard Herriot Adresse 157 rue Bataille 69008 Lyon Ville Lyon lieuville Ecole Edouard Herriot Lyon