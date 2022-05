Exposition Autour de la résine par Catherine Marion Châteaugiron, 5 mai 2022, Châteaugiron.

Exposition Autour de la résine par Catherine Marion Rue de la Mairie Ossé Châteaugiron

2022-05-05 – 2022-07-07 Rue de la Mairie Ossé

Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron

Vous avez pu découvrir mes créations originales en pouring à l’Office du tourisme en juillet et août 2019. Toujours passionnée par les couleurs et à la recherche de nouveaux procédes, je tente lors du dernier confinement, les Bijoux en résine avec diverses matières à incruster comme les fleurs séchées, pièces en métal, paillettes et colorants naturels. J’utilise divers moules, pour réaliser également des échecs, boites, marques pages, bustes…. Très en vogue, la résine revient en force dans le domaine du DIY (do it yourself)! J ose aussi les toiles en résine car celle-ci adhère sur toutes les surfaces!

Venez découvrir mes diverses créations riches en couleurs et faites vous plaisir.

mediatheque.osse@gmail.com +33 2 99 37 64 16

Rue de la Mairie Ossé Châteaugiron

