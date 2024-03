Exposition « Autour de la Commune de Paris 1871 » Azay-le-Ferron, vendredi 8 mars 2024.

Exposition « Autour de la Commune de Paris 1871 » Azay-le-Ferron Indre

Une présentation de l’histoire de la Commune de Paris à travers 20 panneaux.

Cette exposition en 20 panneaux illustrés a pour objectif de mieux faire connaître l’histoire de la Commune de Paris, ses origines, son œuvre et ses décisions anticipatrices, ses enjeux politiques et sociaux. Elle s’adresse à un public très large, aux élèves des établissements scolaires, aux éducateurs, aux curieux de l’Histoire de notre pays et des idéaux démocratiques ou des prolongements de la Commune dans le monde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-29

2 rue des jardins d’Azay

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire biliotheque-azayleferron@orange.fr

