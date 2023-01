Exposition « Autistes Artistes » Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Exposition « Autistes Artistes » Beaulieu-lès-Loches, 2 avril 2023, Beaulieu-lès-Loches . Exposition « Autistes Artistes » 6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

2023-04-02 – 2023-05-14 Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire Exposition en partenariat avec la galerie Effets Secondaires (Descartes) qui présente différents artistes, peintres et sculpteurs, touchés par l’autisme. Exposition en partenariat avec la galerie Effets Secondaires (Descartes) qui présente différents artistes, peintres et sculpteurs, touchés par l’autisme. Galerie effets secondaires

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse 6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire

Exposition « Autistes Artistes » Beaulieu-lès-Loches 2023-04-02 was last modified: by Exposition « Autistes Artistes » Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 2 avril 2023 6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire