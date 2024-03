Exposition » Autiste-Artiste » Descartes, samedi 6 avril 2024.

Exposition » Autiste-Artiste » Descartes Indre-et-Loire

Exposition collective d’artistes autistes en partenariat avec l’association réseautisme 37. Des animations et performances sont programmées pendant toute la période de l’exposition. La galerie est ouverte, les samedis de 14h à18h et les dimanches de 10h à 13h et de 15h à 18h.

La galerie des Effets Secondaires propose chaque année, une exposition collective d’artistes autistes en partenariat avec l’association réseautisme 37. Les travaux d’une dizaine d’artistes, peintres, dessinateurs, sculpteurs sont présentés à la Galerie de Descartes et à la Mairie de Beaulieu-Lès-Loches. Des animations et performances sont programmées pendant toute la période de l’exposition et notamment le samedi 6 avril, lors du vernissage. La galerie est ouverte, les samedis de 14h à18h et les dimanches de 10h à 13h et de 5h à 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-12

22-24 Rue René Boylesve

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire association.effets.secondaires@gmail.com

L’événement Exposition » Autiste-Artiste » Descartes a été mis à jour le 2024-03-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire