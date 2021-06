Le Havre Musée de l'abbaye de Graville Le Havre, Seine-Maritime Exposition « Australie, au-delà du Rêve – L’Art de Papunya » Musée de l’abbaye de Graville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Exposition « Australie, au-delà du Rêve – L’Art de Papunya » Musée de l’abbaye de Graville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Havre. Exposition « Australie, au-delà du Rêve – L’Art de Papunya »

Musée de l’abbaye de Graville, le samedi 3 juillet à 19:00

Le mouvement artistique du désert occidental est l’un des chapitres les plus extraordinaires de l’histoire de l’art australien. Il commence au début des années 1970 avec les fondateurs de la coopérative Papunya Tula Artists dans cette petite ville au cœur du désert australien, à 250 kilomètres au nord d’Alice Spring. Les 14 peintures exposées ici font partie de ce premier mouvement et ornent les murs de l’ambassade d’Australie à Paris depuis son inauguration en 1977. Elles sont à ce titre exceptionnelles de par leur rareté et leur qualité. Les peintures exposées font partie du 1er mouvement artistique du désert occidental, l’un des chapitres les plus extraordinaires de l’histoire de l’art australien. Musée de l’abbaye de Graville Rue de l’abbaye, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'abbaye de Graville Adresse Rue de l'abbaye, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Musée de l'abbaye de Graville Le Havre