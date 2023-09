Cet évènement est passé Exposition « Aussi loin que le tumulte m’emporte – Maroc » de Alexandra de Lapierre La Galerie du Génie de la Bastille Parisème arrondissement Catégories d’Évènement: ile de france

Du mardi 12 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Jusqu’au 24 septembre, la Galerie du Génie accueille l’exposition intitulée « Aussi loin que le tumulte m’emporte, Maroc », de la photographe plasticienne Alexandra de Lapierre. « Arriver loin de chez moi, et être arrivée à la maison ». Il est parfois des évidences qui ne trompent pas, qui nous mettent instantanément en résonance avec l’indicible. Les œuvres d’Alexandra de Lapierre, sur le Maroc, proposent ce que le Maroc est par essence, un foisonnement pour les sens. Extraits du texte de Nathalie Krauze-Bojman sur le travail de Alexandra de Lapierre. Atelier de 3h d’initiation au carnet de voyage photographique MERCREDI 20 – SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023 DE 15H À 18H Plus d’infos par mail réservation via le lien https://docs.google.com/forms/ d/1cYGAkRCBMBqR45cB- PqLnbOYmpxL3391yI7l8GaDw3Q/ prefill Finissage de l’exposition autour d’un goûter marocain DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15H La Galerie du Génie de la Bastille 126, Rue de Charonne 75011 Parisème arrondissement Contact : https://www.legeniedelabastille.com/exposition/aussi-loin-que-le-tumulte-alexandra-de-lapierre/ +33626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.legeniedelabastille.com/exposition/aussi-loin-que-le-tumulte-alexandra-de-lapierre/

