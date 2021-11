Bar-le-Duc Bar-le-Duc Bar-le-Duc, Meuse EXPOSITION ‘AUPRÈS’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse Jeune artiste originaire de la région Grand Est, Lucia Salzgeber peint, trace, creuse à l’encre noire sur des toiles grands formats. Inspirée par la force introspective des œuvres d’Odilon Redon ou encore de Louise Bourgeois, le travail de Lucia se lit comme les marques du temps… Vernissage jeudi 9 décembre 18h30 – entrée libre Lucia Salzgeber

