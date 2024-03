Exposition : Augustin Rouart en son monde, avec Julie Manet, Berthe Morisot, Maurice Denis… Musée de la villa Montebello Trouville-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

L’exposition vise à montrer, tout d’abord, les artistes qui composaient ce monde dans lequel Augustin Rouart a grandi et s’est formé. Nous y retrouvons quelques-unes des grandes figures de l’impressionnisme, comme du monde littéraire ou musical de la fin du XIXème et du début du XXème siècle : Henri Rouart, Henry Lerolle, Berthe Morisot, Maurice Denis, Julie Manet…

Dans un deuxième temps, l’exposition montre le travail original qu’Augustin Rouart a pu développer au cours de sa carrière, comment il en est arrivé à cette peinture joyeuse et heureuse. Le propos est aussi de mettre en valeur toute la variété de son travail artistique, aussi bien en peinture qu’à travers ses créations en céramique.

Enfin, l’exposition est l’occasion de dévoiler un travail beaucoup plus personnel : dans des lettres adressées à son fils – Jean-Marie Rouart, de l’Académie française – , il raconte par le dessin les aventures de Nounourse, sorte de bande-dessinée en feuilletons.

Musée de la villa Montebello 64 rue Général Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie 02 31 88 16 26 http://www.museevillamontebello.com https://www.facebook.com/museevillamontebello;https://twitter.com/MuseeMontebello Musée d’art et d’histoire balnéaire, le Musée Villa Montebello est situé dans une villa de villégiature du Second Empire sur une colline qui décline jusqu’à la plage.

