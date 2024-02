Exposition Augustin Pouart en son monde, avec Julie Manet, Berthe Morisot, Maurice Denis… Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer, jeudi 30 mai 2024.

Exposition Augustin Pouart en son monde, avec Julie Manet, Berthe Morisot, Maurice Denis… Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer Calvados

À partir du 13 avril, et jusqu’au 22 septembre, venez admirer la nouvelle exposition et les oeuvres d’Augustin Rouart au Musée Villa Montebello !

Né dans une famille d’artistes et de collectionneurs, A. Rouart a grandi entouré de peintres et de peintures. Son grand-père Henri Rouart était le grand ami de Degas et avait appris la peinture auprès de Corot. Sa collection comptait nombre de tableaux de Cals, Toulouse-Lautrec, Courbet, Daumier, Renoir, Pissaro. Par le biais des mariages, la famille Rouart est apparentée à de nombreux artistes comme Eugène Manet, Berthe Morisot, Julie Manet, Henri Lerolle, Paul Valéry, Ernest Chausson. C’est tout un monde qui se côtoie fréquemment, dans sa famille, la peinture est une seconde nature. Pourtant, Augustin Rouart réussit à se départir de ce qui aurait pu être une écrasante influence de l’impressionnisme et trouve un style et une forme qui lui sont propres. Ce qu’il aura retenu des impressionnistes, ce n’est pas la touche mais la liberté et l’expression d’un art bien ancré dans son temps et empreint de modernité.

Jours et horaires d’ouverture :

> Du 14 janvier au 20 février

– Les samedis et dimanches, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

> Du 26 février au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre

– Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30.

– Les week-ends, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

> Du 1er juin au 30 septembre

– Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

> Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi.

À partir du 13 avril, et jusqu’au 22 septembre, venez admirer la nouvelle exposition et les oeuvres d’Augustin Rouart au Musée Villa Montebello !

Né dans une famille d’artistes et de collectionneurs, A. Rouart a grandi entouré de peintres et de peintures. Son grand-père Henri Rouart était le grand ami de Degas et avait appris la peinture auprès de Corot. Sa collection comptait nombre de tableaux de Cals, Toulouse-Lautrec, Courbet, Daumier, Renoir, Pissaro. Par le biais des mariages, la famille Rouart est apparentée à de nombreux artistes comme Eugène Manet, Berthe Morisot, Julie Manet, Henri Lerolle, Paul Valéry, Ernest Chausson. C’est tout un monde qui se côtoie fréquemment, dans sa famille, la peinture est une seconde nature. Pourtant, Augustin Rouart réussit à se départir de ce qui aurait pu être une écrasante influence de l’impressionnisme et trouve un style et une forme qui lui sont propres. Ce qu’il aura retenu des impressionnistes, ce n’est pas la touche mais la liberté et l’expression d’un art bien ancré dans son temps et empreint de modernité.

Jours et horaires d’ouverture :

> Du 14 janvier au 20 février

– Les samedis et dimanches, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

> Du 26 février au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre

– Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30.

– Les week-ends, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

> Du 1er juin au 30 septembre

– Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

> Fermeture hebdomadaire le lundi et le mardi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 14:00:00

fin : 2024-05-30 17:30:00

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement Exposition Augustin Pouart en son monde, avec Julie Manet, Berthe Morisot, Maurice Denis… Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Trouville