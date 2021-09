Paris Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Exposition augmentée Notre-Dame de Paris – HistoPad – Cité de l’architecture & du patrimoine Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Grâce à la réalité augmentée de l’HistoPad permettant des reconstitutions immersives et interactives, les visiteurs équipés de tablettes pourront remonter le temps pour découvrir les travaux de restauration de la cathédrale par Viollet-le-Duc et plonger au cœur des opérations de sécurisation du monument menées depuis l’incendie de la cathédrale, en attendant la reconstruction des parties disparues. Une immersion virtuelle dans le passé et le présent de la cathédrale réalisée par la start-up française, à l’initiative de l’établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame Histovery et parrainée par L’Oréal. _En partenariat avec la start-up Histovery sous le parrainage de L’Oréal._

Accès libre à cette activité, sans réservation

Au sein de l'exposition Hommage à Notre-Dame de Paris, cinq expériences interactives HistoPad sur la restauration de la cathédrale au XIXe siècle et le chantier en cours de sa reconstruction

Cité de l'architecture et du patrimoine
1 place du Trocadéro 75116 Paris

