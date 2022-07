EXPOSITION AUDE MACHEFER

2022-08-12 – 2022-09-21 Originaire de Lomagne, Aude Machefer peint sur des coloquintes qu'elle cultive elle-même. Il est impossible de demeurer insensible aux formes incroyables que la nature donne à ses œuvres, à ses couleurs profondes et à l'expression de ses motifs dansants mêlant le figuratif à l'abstrait. « La nature crée la forme, je l'habille de couleurs »

